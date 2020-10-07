79% россиян считают, что богатые и бедные должны платить разные налоги

79% респондентов полагают, что ситуация, при которой богатые и бедные граждане выплачивают одинаковый процент налога - несправедлива Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Согласно актуальной статистике, более 60% россиян предполагают, что общество устроено несправедливо. При этом среди самых ярких примеров несправедливости можно отметить низкие выплаты и невозможность получить социальную помощь. Соответствующие данные представил фонд "Общественное мнение".

Как отмечается в материалах исследования, 56% россиян полагают, что то, насколько справедливо общество, зависит от властей, 32% полагают, что это зависит от граждан. Одна четвертая часть респондентов предполагает, что за последние 3-4 года российское общество стало более справедливым, еще 15% считает, что оно стало более справедливым. И 49% опрошенных полагают, что в этом отношении за указанный период ничего не изменилось.

Также 79% респондентов полагают, что ситуация, при которой богатые и бедные граждане выплачивают одинаковый процент налога - несправедлива. И только 16% опрошенных находят это правильным.

При этом на данный момент уровень налога един для всех и составляет 13%. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в данный момент Госдума рассматривает законопроект о повышении НДФЛ для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год. Если поправки в Налоговый кодекс будут приняты, то данный закон вступит в силу с 1 января 2021 года.