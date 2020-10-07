Работа международных платежных систем в Киргизии приостановлена. Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Национальный банк Киргизии с сегодняшнего дня приостановил работу национальных и международных платежных систем в стране, которые позволяли проводить трансграничные платежи. Об этом говорится на официальном сайте регулятора в среду, 7 октября.

В банке сообщили, что это сделано для обеспечения безопасности финансово-банковского сектора на фоне нестабильной политической ситуации в Киргизии. Официальный представитель банка Аида Карабаева заявила, что работа системы SWIFT была приостановлена для предотвращения оттока капитала из государства.

Отмечается, что в местной национальной систему «Элкарт» по-прежнему есть возможность проведения безналичных платежей с помощью банковских карт, электронных кошельков, мобильного приложения и QR-кода. Приостановлена деятельность систем, которые обеспечивали перечисление денежных средств по национальным и международным платежным системам.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Киргизии отключили все банкоматы и изъяли из них деньги на фоне протестов, чтобы предотвратить случаи мародерства.