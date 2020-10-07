Видео взрывов и пожара на бывших складах в Рязанской области начали появляться в сети

На данный момент людей эвакуировали со склада

В интернете начали активно появляться видео взрывов и пожара на бывших складах в Рязанской области. Очевидцы продолжают делиться контентом в своих соцсетях. На большинстве кадров видно существенный очаг возгорания, клубы темного дыма и пепла. Завеса быстро поднимается над выкошенным полем.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 7 октября, в бывшей воинской части в Рязанской области начался пожар и взрывы боеприпасов. В Министерстве обороны отметили, что снаряды взрываются на складе хранения артиллерийских боеприпасов у пункта Желтухино. На данный момент людей эвакуировали со склада.

Представители Западного военного округа подчеркивают, что в настоящее время прямой угрозы близлежащим населенным пунктам нет. При этом отмечается, что штатный пожарный расчет не смог самостоятельно справиться с возгоранием. Ликвидацией пожара занимаются пожарные расчеты МЧС и штатный пожарный расчет Западного военного округа.