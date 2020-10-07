Взрывы в Рязанской области 7 октября 2020: идет эвакуация Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Силы и средства российского министерства по чрезвычайным ситуациям выдвинулись на место пожара после взрывов в Рязанской области 7 октября 2020 года. Пресс-служба министерства сообщают, что в настоящее время проводится жителей из более десяти близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров.

На место ЧП направили спасателей местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарный поезд. Кроме того, в готовности привели самолет Ил-76 МЧС России. На месте происшествия работают 40 специалистов и 14 единиц техники.

Как сообщал сайт kp.ru, днем 7 октября на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе деревни Желтухино Рязанской области загорелась трава. Ветер перекинул огонь на здание, где хранились артиллерийские боеприпасы. Местные жители сообщили о сильном пожаре и нескольких мощных взрывах после инцидента. Как сказали военные, с места происшествия личный состав и гражданский персонал были эвакуированы, никто не пострадал.