В Госдуме назвали ожидаемым решение Польши оштрафовать компании, работающие над «Северным потоком -2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме отреагировали на решение польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовать «Газпром» и пять европейских компаний, имеющих отношение к строительству «Северного потока -2».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что данный шаг был «вполне ожидаемый».

- В Европе есть те силы, которые в силу своей близости к США и желания продолжать укреплять сотрудничество с Вашингтоном готовы выполнять роль представителя интересов США на европейском политическом поле. И в этом смысле польские господа очень выделяются, — сказал Новиков в беседе с RT.

Он предположил, что попытки повлиять на работу «Северного потока -2» продолжатся, даже когда газопровод будет введет в эксплуатацию.

- Еще будут попытки сорвать его строительство. И даже когда он заработает, желание ограничить перекачку газа любыми способами останется, — добавил депутат.

Ранее UOKiK были озвучены суммы штрафов: «Газпром» заплатит 7,6 млрд долларов, а 2 европейские компании – по 100 млн долларов.

В российской компании отметили, что штраф, выставленный властями Польши, будет оспорен. В "газпроме" подчеркнули, что не нарушали законов европейской страны, пишет газета "Известия".