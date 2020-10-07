Песков: Обязательства России перед Арменией не распространяются на Карабах

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 7 октября, Кремль заявил, что выполняя обязательства по Договору о коллективной безопасности, Россия может встать на защиту Армении. Согласно договору, если страна - член ОДКБ подвергается агрессию и нападению извне - другие государства-участники договора обязаны встать на ее защиту. Однако подобные обязательства не распространяются на Нагорный Карабах, сообщает ТАСС.

"В данном случае речь-то идет об Армении, президент (Владимир Путин) четко разъяснил и разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах", - пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что в данный момент информация о том, что на территории Армении ведутся некие боевые действия, не подтверждается.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Армении не высказывало вопросов по поводу качества исполнения Россией обязательств в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Глава государства напомнил, что РФ несет обязательства перед Арменией, являющейся членом ОДКБ, и констатировал, что боевые действия ведутся не на территории Армении.