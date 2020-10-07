Врач рассказал о людях с врожденной защитой от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне специалисты Роспотребнадзора заявили о том, что некоторые люди обладают врожденной защитой от коронавируса. Этому способствуют определенные генные мутации. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил, почему так происходит.

- У некоторых людей есть полиморфизмы , то есть генетические механизмы уклонения от вирусной инфекции. Это так называемая генетическая устойчивость к коронавирусу, - отметил Викулов в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт добавил, что такую устойчивость к COVID-19 имеет совсем маленькая группа людей. То же самое касается и других вирусов.

- Устойчивость к гриппу встречается один раз на несколько сотен случаев, устойчивость, например, к ВИЧ-инфекции тоже описана примерно с частотой 1 человек на 500, - рассказала Викулов.

При этом такая защита не гарантирует, что человек совсем не заболеет. Он может и подхватить инфекцию, но в этом случае заболевание будет прогрессировать медленно. Это связано с тем, что вирус слабо проникает в клетки или же вообще не проникает.