Ученые предупредили о распространении опасной болезни, которую ранее считали побежденной

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Скарлатина - инфекционная болезнь, которая до середины двадцатого века была главной причиной смерти среди детей в мире. К 1940-м годам, с появлением антибиотиков, ее удалось ликвидировать, однако в 2014-м медики зафиксировали новую вспышку инфекции в Великобритании, а затем — и в Австралии. В целом по миру заболеваемость выросла в пять раз и составила на сегодняшний день 600 тысяч случаев.

Австралийские биологи совместно с коллегами из Великобритании, США, Канады и Китая провели генетическое исследование и выяснили, что вспышки скарлатины в Великобритании и Австралии вызваны новым штаммом стрептококка группы А. Патогену, который ранее считался побежденным, удалось возродиться. Подробные результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Попадая в организм ребенка, выявленный микроб выделяет токсичные соединения. Это вызывает фарингит и сыпь, в отдельных случаях может возникнуть токсический шок, который приводит к отказу жизненно важных органов.

Изучение генов нового стрептококка группы А позволило охарактеризовать его суперантигены. Среди них ученые обнаружили неизвестный ранее суперантиген, который, по мнению авторов, и дает микробам "умный" способ проникновения. При этом микроб обладает сильной адаптацией, которая позволяет ему избегать атаки антибиотиков. Таким образом, новый штамм скарлатины более опасен, чем его предшественник. В данный момент перед научным сообществом стоит задача разработки препарата, который бы позволил победить его.