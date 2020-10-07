Светлана Тихановская объявлена в розыск в России

Тихановскую объявили в межгосударственный розыск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России. Об этом в среду, 7 октября, свидетельствует база данных российского министерства внутренних дел.

Основание для розыска указана статья Уголовного кодекса страны, но номер статьи не конкретизирован. Больше никаких подробностей министерство не приводит.

Основание для розыска указана статья Уголовного кодекса. Фото: скрин из базы МВД России

Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах объяснил, что в розыск Светлану Тихановскую объявили в Белоруссии, однако расследование будет вестись и на территории России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске.

Напомним, что после выборов в Белоруссии по инициативе Тихановской оппозиция создала так называем Координационный совет по транзиту власти в стране.

В республике правоохранительные органы в конце августа по факту создания данного КС оппозиции возбудили уголовное дело по уголовной статье о захвате власти и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.