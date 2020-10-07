Два человека пострадали в результате взрыва на складе боеприпасов под Рязанью. Фото: кадр из видео

Два человека пострадали в результате взрыва на складе боеприпасов в Рязанской области. Они были госпитализированы в Скопинскую районную больницу, рассказали медики в среду, 7 октября.

- Поступают первые пострадавшие, пока два человека. Женщина в реанимации, мужчину пока обследуем, - рассказал агентству ТАСС представитель приемного отделения Скопинской районной больницы.

Военные прокуроры начали проверку в связи с пожаром после взрывов на военном складе.

Напомним, что ЧП произошло сегодня днем: на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе деревни Желтухино Рязанской области загорелась трава. Сильный ветер перекинул огонь на сам склад, где находились артиллерийских боеприпасов.

Из ближайших населенных пунктов эвакуируют местных жителей, по предварительным данным, эвакуированы уже более 1 600 человек из 14 населенных пунктов в Рязанской области. К месту тушения пожара прибыл специальный пожарный поезд РЖД, тушить огонь также будут с помощью пожарных танков и авиации.