Качественным винам Краснодарского края присвоят единое географические наименование "Кубань"

Кубанское вино хорошо известно не только в России: оно поставляется в 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

У виноделов Краснодарского края появится единый бренд - «Кубань». Винодельческие предприятия региона объединились и подали заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать единое географическое указание. Эта мера поможет продвинуть продукцию кубанских виноделов на отечественном и зарубежном рынках, а также защитит местные вина от подделок. Об этом 6 октября сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

- В скором времени качественные вина края будут иметь единое географическое указание «Кубань». Для этого виноделы 37 винодельческих предприятий региона подали совместную заявку в Роспатент. По сути, на рынке официально появится единый бренд вина – «Кубань». Для нас это дополнительная возможность продвижения продукции, повышения ее конкурентоспособности за счет узнаваемости. И, конечно, защита от подделок, - рассказал губернатор.

Вина под брендом «Кубань» будут не менее чем на 85% произведены из краснодарского винограда. Задача Роспатента - проверить характеристики продукции кубанских виноделов, способы производства, а также хранения и транспортировки вина. Планируется, что проверка будет проведена в ближайшие месяцы. После этого вино единого географического указания «Кубань» поступит на рынок.

- Это важный шаг для отрасли, - отметил Вениамин Кондратьев. - Мы стремимся к тому, чтобы кубанская продукция стала максимально узнаваема на российском и мировом рынках. Мы уже запатентовали название «Кубанский картофель», «Кубанские яблоки». Теперь защиту на рынке получит и качественное кубанское вино.

В июне этого года в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, одним из инициаторов которого выступал Вениамин Кондратьев. Документ стал очень важным не только для производителей, но и для потребителей: он регулирует главные условия развития отрасли и защищает покупателей от подделок. Например, закон установил правила производства винодельческой продукции: в нем прописаны разрешенные и запрещенные технологические приемы, а также пересмотрены требования к сырью, материалам и этикетке. Документ также ввел понятие «вино России»: продукция, выпускающаяся под этим обозначением, должна быть произведена исключительно из винограда, выращенного на территории страны.

Сегодня 40% винограда, выращиваемого в России, собирают именно в Краснодарском крае. Производственные виноградники есть в Темрюкском, Крымском и Ейском районах, Анапе, Новороссийске и Геленджике. Кубанское вино, в том числе и шампанское, поставляется в 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2020 году в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Краснодарский край собирается нарастить экспорт винодельческой продукции до 5,7 млн долларов, а к 2024 году - до 7,4 млн долларов.