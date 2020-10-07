Минздрав готов предоставлять дорогостоящий препарат «ТауроЛок» бесплатно

Предложение предоставлять «ТауроЛок» бесплатно в Минздрав направил член общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»). О том, что препарат не попал в список бесплатных, парламентарию рассказали родители детей-инвалидов, нуждающихся в паллиативном лечении. Минздрав поддержал инициативу парламентария.

Обратим внимание, что ТауроЛок – это специальный медицинский раствор, необходимый пациентам, которые находятся на внутривенном питании. Он предназначен для «запирания» катетера и сводит к минимуму риски развития инфекций. Стоимость одного флакона составляет не менее 7500 рублей, ежемесячно пациенту требуется несколько штук.

«Я получил письмо из Минздрава, в котором говорится, что «ТауроЛок» будет включен в перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека. Соответствующий приказ уже готовится, идут процедуры согласований, в том числе в Минфине. Искренне рад, что и эту задачу мы смогли решить», – сообщил Леонид Огуль.