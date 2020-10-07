Анатолий Чубайс заразился коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава корпорации Роснано Анатолий Чубайс заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook.

- После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель. Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется, - написал Чубайс.

Он добавил, что компания продолжает работать на удаленке. А также призвал всех носить маски и перчатки

Напомним, коронавирус во всем мире продолжает набирать обороты. За последние сутки в России выявили 11 115 новых случаев заражения во всех регионах страны. Причем 27,2% заболевших не имеют никаких симптомов. Таким образом, общее число заразившихся за весь период пандемии достигло 1 248 619.

При этом количество выздоровевших также растет. За последние сутки полностью выздоровели 6 699 человек. А за все время эпидемии от коронавируса вылечились 995 275 пациентов.