Более 900 нижегородцев оформили сельскую ипотеку

Более 900 нижегородцев стали получателями льготной сельской ипотеки в рамках федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

- Сельская ипотека – это новая программа, запущенная в 2020 году для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. Выделенные в рамках программы субсидии позволяют получить жителям региона кредит по льготной ставке ниже 3% годовых на приобретение готового жилья и строительство дома на селе – это очень выгодные условия, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На сегодняшний день банками-участниками программы выдано более 900 льготных кредитов на общую сумму около 2 млрд рублей.

- Благоустроенное жилье, современная инженерная и коммунальная инфраструктура - все это дает возможность улучшать уровень жизни в сельских районах. Мы рассчитываем, что новый механизм льготной ипотеки позволит привлечь высококвалифицированные кадры в районы Нижегородской области, - добавил Глеб Никитин.

Также программой предусмотрена выдача потребительских кредитов на благоустройство домовладений на сельских территориях – ремонт, электроснабжение, водоснабжение, отопление, газификацию (ставка от 1% до 5% годовых).

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что порядка 1,3 млрд рублей будет направлено в 2020 году на комплексное развитие сельских территорий в рамках соответствующей федеральной программы, в том числе почти 900 млн рублей - из федерального бюджета.