Причина взрывов на складах в Рязанской области названа официально. Фото: кадр из видео

Огонь перекинулся на склад, где хранились артиллерийские боеприпасы, с загоревшейся неподалеку травы. Официальную версию о причине взрывов на складах в Рязанской области назвали представители Западного военного округа в среду, 7 октября.

- Сегодня примерно в 13:20 20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов Западного военного округа недалеко от населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Из-за сильных порывов ветра пламя перекинулось на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, - говорится в сообщении.

Напомним, что огонь уже перекинулся на соседние села. Из ближайших населенных пунктов в радиусе пяти километров от места ЧП эвакуируют жителей, в общей сложности эвакуировано уже более 1600 человек.

К месту тушения пожара направили силы и средства МЧС и министерства обороны, пожарный танки и поезд, а также специально оборудованную для борьбы с огнем авиацию.