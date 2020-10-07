Огненная вспышка: Момент мощного взрыва в Рязанской области попал на видео. Фото: кадр из видео

Огонь на складе военных боеприпасов в Рязанской области уже перекинулся на соседние населенные пункты. Местные жители опубликовали видео, на котором видно момент мощного взрыва, и рассказали о пожаре в селе Мало-Шелемишево. Этот населенный пункт находится в трех километрах от самого склада, где в настоящее время продолжают взрываться боеприпасов.

На опубликованных кадрах виден огонь и большой столб дыма, поднимающийся к небу от места ЧП.

Как сообщал сайт kp.ru, пламя также перекинулось от поселка Желтухино Скопинского района на деревню Кузьминка-2. На место происшествия выехал губернатор региона Игорь Греков. Он посовещался с представителями всех ведомств, ответственных за обеспечение безопасности.

Из ближайших населенных пунктов начали эвакуировать местных жителей. Из Желтухино в первую очередь вывезли 130 школьников и 16 дошкольников, сейчас они находятся у родственников. В общей сложности из 14 населенных пунктов в радиусе нескольких километров от склада уже эвакуировали более 1600 человек.

По официальной версии причиной взрывов на складе в Рязанской области стал пожар: огонь перекинулся на склад с загоревшейся рядом травы. Пламя сейчас ликвидируют спасатели МЧС и военные министерства обороны.