«Стекла дрожат, дом трясется»: Жители рассказали о взрывах на складе с боеприпасами под Рязанью

Момент мощного взрыва в Рязанской области попал на видео. Фото: кадр из видео

Жители деревень, которые расположены рядом с воинской частью под Рязанью, рассказали о взрывах боеприпасов. 7 октября из-за пожара на территории воинского объекта начались мощные взрывы.

Люди с ужасом переживают происходящее, признаются, что в домах дребезжат стекла и трясутся стены.

- Мы слышим взрывы, они очень сильные. Страшно выходить из дома. Мы сидим с детьми в дальней комнате, потому что у нас дрожат стекла и дом трясется, — поделилась жительница Поплевино Юлия.

Ее деревня находится в 16 километрах от воинский части, те кто ближе – ощущают страшные последствия сильнее.

По словам Юлии, никаких сообщений об эвакуации не поступало, единственный источник новостей – это Интернет. Не считая оглушительных взрывов, в деревне все спокойно. Единственное неудобство – это поток машин, который пустили через населенный пункт после перекрытия трассы.

А вот в деревне Шелемишево эвакуацию решили провести, потому что населенный пункт расположен ближе всех к воинской части. Об этом телеканалу «360» рассказал местный житель Геннадий.

В поселке повреждено несколько жилых домов, в них попали осколки боеприпасов. Есть пострадавшие. Сообщается минимум о пяти жителях деревень, которым потребовалась помощь, в основном жалуются на боли в сердце – сказался сильный испуг.

Еще два человека получили серьезные ранения при пожаре. В больницу попали мужчина с сотрясением мозга и женщина с тяжелыми травмами.

Пламя также перекинулось от поселка Желтухино Скопинского района на деревню Кузьминка-2. На место происшествия выехал губернатор региона Игорь Греков. Он посовещался с представителями всех ведомств, ответственных за обеспечение безопасности.

По официальной версии причиной взрывов на складе в Рязанской области стал пожар: огонь перекинулся на склад с загоревшейся рядом травы. Пламя сейчас ликвидируют спасатели МЧС и военные министерства обороны.

МЧС увеличили группировку спасателей и пожарных, работающих на горящем складе под Рязанью, в два раза. Пока потушить его не удалось.