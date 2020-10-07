За пожаром в Рязанской области следят дроны "Орлан-10"

Расчёт БЛА «Орлан-10». Фото Минобороны РФ

Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» Центра беспилотной авиации Воздушно-космических сил будут задействованы для мониторинга обстановки в районе пожара на территории Рязанской области. Уточняется, что воздушная разведка местности начнется в ближайшее время.

Помимо дронов на данный момент в тушении пожара также задействовано 10 единиц специальной военной техники Минобороны России, в том числе 2 пожарных танка, 2 специальных бронированных пожарных автомобиля и 5 пожарных машин, а также около 70 военнослужащих. Также я Рязанскую область дополнительно направлен самолет Ил-76 МЧС России, поезд и пожарный танки.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 7 октября, в бывшей воинской части в Рязанской области начался пожар и взрывы боеприпасов. На данный момент из 14 населенных пунктов Рязанской области эвакуировано около 1,6 тысячи жителей. Их планируют разместить в пунктах временного размещения в Скопинском, Милославском, Кораблинском и Ряжском районах.