Более 2,3 тысячи человек эвакуировали из-за взрывов в Рязанской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 2,3 тысячи человек эвакуировали из населенных пунктов в Рязанской области, которые располагаются в радиусе пяти километров от места взрывов и пожаров на складе боеприпасов. Об этом сообщили в среду, 7 октября, в пресс-службе российского МЧС.

- Силы и средства министерства задействовали для эвакуации местных жителей и обеспечения защиты частных домов от распространяющегося огня. Работы ведут по третьему номеру сложности. По последним данным, из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров от места ЧП уже эвакуировали более 2,3 тысячи граждан, - сообщили представители ведомства.

На базе учебных и медицинских учреждений для эвакуированных людей организовали пункты временного размещения. Они находятся на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов и возгорания.

Напомним, что к месту происшествия направили сводный отряд подразделений инженерных войск Западного военного округа, в который входят более 15 единиц военной и специальной техники. Основная причина взрывов на складе с боеприпасами – возгорание травы недалеко от здания.