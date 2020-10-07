ПСБ примет участие в крупных инвестиционных проектах Калужской области

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Калужской области Владислав Шапша провели рабочую встречу. На ней они обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов на территории региона. Двустороннее соглашение об этом было подписано на форуме «Армия 2020». Интерес именно к этому региону со стороны банка оправдан. В Калужской области сосредоточено большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса, исполнителей по гособоронзаказу и госконтрактам.

- Расширяя партнерство с предприятиями ОПК, мы одновременно готовы предоставить их сотрудникам наиболее актуальные финансовые продукты на самых привлекательных условиях. Так, мы принимаем участие в реализации федеральных программ «Господдержка-2020» и «Семейная ипотека», выдаем кредиты под минимальные проценты. Для удобства клиентов при оформлении ипотечных сделок ПСБ открыл в Калуге специализированный ипотечный центр, куда могут обратиться как сотрудники ОПК, военнослужащие, так и другие жители области. А в 2021 году мы планируем открыть наш офис в Обнинске, где находится много предприятий ОПК, - заявил Петр Фрадков.

По словам губернатора, роль банковского сообщества страны в реализации перспективных планов, инвестиционных и инфраструктурных проектов в последние годы значительно возросла. А сотрудничество между банком и регионом направлено на экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата области.

- Такое взаимодействие позволяет вам быть активными двигателями Калужской области и участвовать в решении важнейших задач ее социально-экономического развития. Вашими клиентами являются крупнейшие предприятия региона. Мы поддерживаем ваш решительный настрой на наращивание сферы и объемов присутствия в Калужской области, - сказал Владислав Шапша.

ПСБ планирует осуществлять как сопровождение контрактов, так и необходимое финансирование в рамках реализации значимых инвестиционных проектов Калужской области. При этом банк готов рассматривать как крупные проекты комплексной застройки, так и небольшие проекты по точечной застройке. Кроме того, банк примет участие в развитии банковской инфраструктуры региона – систем кредитования, безналичной формы расчетов по выплате заработной платы, зарплатных проектов в бюджетной сфере, кредитования крупных региональных предприятий.

Банк уже предложил специальные условия по ипотечному кредитованию для сотрудников бюджетных организаций, получающих зарплату на карты ПСБ. Минимальная процентная ставка для них по программе «Семейная ипотека» составляет 3,99% на покупку нового жилья и рефинансирование, по программе с господдержкой – 5,85% для всех клиентов. В качестве первоначального взноса, а также для досрочного погашения займа может быть использован материнский капитал.