Лавров проведет переговоры с главой МИД Армении в Москве Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главной внешнеполитического ведомства Армении Зограбом Мнацаканяном. Армянский министр посетит российскую столицу 12 октября с плановым визитом, сообщила агентству ТАСС в среду, 7 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- 12 октября в Москве планируются переговоры глав министр иностранных дел России и Армении в рамках планового визита Мнацаканяна в столицу, - рассказала она.

Последняя встреча Сергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна проходила в феврале текущего года в Женеве в рамках высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

Ранее президент России Владимир Путин назвал вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе «огромной трагедией» и выразил надежду на то, что противостояние двух государств будет прекращено в ближайшее время мирным путем.