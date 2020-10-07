Михаил Жванецкий решил уйти со сцены Фото: Борис КУДРЯВОВ

Писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, актер Михаил Жванецкий принял решение завершить концертную деятельность и уйти со сцены. Об этом в среду, 7 октября, сообщил его представитель Олег Сташкевич.

- Артисты должны иметь мужество вовремя уйти со сцены, не тянуть, и у Жванецкого оно есть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену – стареть лучше дома. Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность, - цитирует слова представителя актера РИА Новости.

Сташкевич отметил, что с годами человек теряет привычную для себя работоспособность, и артист просто не хотел это демонстрировать. Его представитель подчеркнул, что данные о выступления на официальном сайте Жванецкого не являются актуальными.

- Мы не проследили за официальным сайтом, это объявили еще го назад. Все уже закрыто, коронавирус и прочие вещи. Но информация на сайте осталась старой, - добавил он.

Михаил Жванецкий в марте текущего года отметил свое 86-летие. Он является народным артистом России и лауреатом премии президента государства. Как сам артист говорил в июне этого года, он почти не выходил из дома в последнее время из-за плохого самочувствия.