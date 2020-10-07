Мать погибшего в Московском цирке техника рассказала подробности трагедии

Валентин Булич мечтал стать дрессировщиком, но, к сожалению, произошло несчастье

Стали известны подробности происшествия, случившегося в Московском цирке 5 октября. Медведь напал на сотрудника, от полученных травм молодой человек скончался.

Мать погибшего парня поделилась с сайтом mk.ru, что сын давно мечтал найти общий язык с медведем. Валентин Булич работал в цирке долгое время, мечтал, что когда-нибудь овладеет искусством дрессировки животных, очевидно в тот роковой день решил попробовать свои силы.

- Сын не самоубийца, он просто переоценил свои силы. Видимо решил, раз справляется с медвежатами, значит справится и с медведем, - рассказала Елена Леонтьевна.

Целыми днями женщина плачет, теперь она не знает, как жить дальше. Обычно октябрь в семье – месяц праздников: 8-го числа день рождения у нее, 14-го – у ее отчима, планировались семейные мероприятия. Теперь предстоит заниматься похоронами, тело погибшего сына она решила кремировать.

- Я растила его одна, с мужем не сложилось. Сын начал подрабатывать с 10 лет, пришел в местный цирк униформистом, потом стал осветителем. Но даже получив высшее образование вернулся к любимому делу, - говорит женщина.

Любил животных, с удовольствием ухаживал за ними, целыми днями пропадал на работе.

- Трудился в цирке на Цветном бульваре, занимался с лошадьми. Потом программа закончилась, и он начал подыскивать работу, и его взял к себе дрессировщик Юрий Александров. Видимо, Валя хотел попробовать найти общий язык с большим медведем. Даже мечтал закончить какие-нибудь курсы, - рассказала расстроенная мать.

В цирке полагают, что трагедия произошла из-за банальной небрежности работника. Видимо он планировал заслужить доверие взрослого медведя, но все закончилось трагично.