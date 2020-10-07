Ленинградская область и Санкт-Петербург объединились для совместного решения проблемы мусора

Соглашение подписали губернаторы Александр Дрозденко и Александр Беглов, руководитель ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и глава банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин. Фото: Инстаграм Александра Дрозденко.

Ленинградская область и Санкт-Петербург договорились о совместном решении проблемы мусора. Регионы заключили соглашение о создании единого для двух субъектов оператора по обращению с отходами. Акционерами нового оператора станут ПАО «Интер РАО» и банк ВТБ. Свои подписи под документом 7 октября поставили губернаторы Александр Дрозденко и Александр Беглов, руководитель ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и глава банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин.

Предполагается, что новое акционерное общество станет региональным оператором Санкт-Петербурга уже в 2021 году. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, подписанное соглашение предусматривает единые правила, финансирование и новые технологии переработки, которые придут на смену свалкам и полигонам.

- Подписано соглашение по созданию единой для двух регионов системы по обращению с отходами. Для Ленобласти это жесткий контроль за мусорными потоками, единые с городом тарифы и правила, а также объединение ресурсов для создания современной и экологичной переработки отходов. Работу будем форсировать, - рассказал Александр Дрозденко на своей странице в Инстаграме.

Соглашение полностью соответствует требованиям национального проекта «Экология». Все новые предприятия по переработке мусора в Ленинградской области будут строиться с учетом интересов жителей региона и природоохранных норм.

- Мы для себя приняли стратегию, что заводы, которые будут строиться в Ленинградской области, будут иметь как минимум двойной запас санитарных зон от ближайших населенных пунктов и тройной запас санитарных зон по возможным выбросам, - рассказал Александр Дрозденко во время подписания соглашения. - Мы также рассчитываем, что участие таких серьезных партнеров, как ВТБ и «Интер РАО» позволят нам применить самые современные технологии по переработке мусора. В данном контексте мы говорим не только о бытовом мусоре, это и строительный мусор, и другие виды отходов. Рынок очень емкий. Единая схема принимается действительно в интересах жителей области, в интересах жителей Санкт-Петербурга. Уверен, будущее покажет, что стратегия была выбрана абсолютно правильно.