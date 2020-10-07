Минобороны приступило к планированию ликвидации ЧС в Рязанской области. Фото: кадр из видео

Оперативная группа Министерства обороны России приступила к планированию операции по ликвидации ЧС в Рязанской области, где сегодня случился сильный пожар и взрывы склада с боеприпасами. На место инцидента прибыл замглавы министерства генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщила пресс-служба военного ведомства в среду, 7 октября.

Специалисты возглавляемой им группы уже приступали к оценке характера и дальнейшего развития ситуации. Дмитрий Булгаков заслушал должностных лиц оперштаба по ликвидации ЧС, который развернулся в одном из сел в 4,5 километрах от места происшествия.

- Оперативная группа Минобороны России под руководством Булгакова приступила к планированию ликвидации возгорания и взрывов с применением всех назначенных сил и средств, организации межведомственного взаимодействия, - говорится в заявлении.

Напомним, что огонь уже перекинулся на соседние населенные пункты. Из ближайших сел были эвакуированы более 2,3 тысячи жителей, их разместили во временных пунктах в больницах и школах. Количество пострадавших в результате взрывов на складе с боеприпасами в Рязанской области увеличилось до шести человек.