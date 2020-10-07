Депутат Шерин объяснил, чьи интересы отстаивает Польша, выступая против «Северного потока -2»

Польша оштрафовала "Газпром" из-за «Северного потока -2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин рассказал, чьи интересы отстаивает Польша, выступая против «Северного потока -2». 7 октября польский антимонопольный регулятор наложил арест на «Газпром» и пять европейских компаний, имеющих отношение к строительству проекта.

Депутат уверен, что в данном случае все координируется из-за океана.

В случае с Польшей, это координируемая из-за океана атака немы наблюдаем атаку не только на «Газпром», но и на всю российскою экономику.

- Просто современное пиратство, а все претензии Польши высосаны из пальца. Вся эта ситуация на руку исключительно Соединенным Штатам, прямым нашим конкурентам на мировом энергетическом рынке. А Польша в данном случае, как верный вассал США, выслуживается перед Вашингтоном, выполняя за американцев всю грязную работу, - рассуждает собеседник ФАН.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что данный шаг был «вполне ожидаемый», пишет RT.

В «Газпроме» отметили, что намерены обжаловать решение, так как не нарушали законов европейской страны.