У Трампа обнаружили антитела к коронавирусу Фото: REUTERS

У американского президента Дональда Трампа в течение суток не наблюдаются симптомы заражения коронавирусной инфекцией. Более того, анализы показали наличие у лидера Соединенных Штатов антител к данному заболеванию. Об этом в среду, 7 октября, заявил его лечащий врач Шон Конли в своем письменном заявлении.

- Эти утром президент сказал, что чувствует себя замечательно. На сегодняшний день у него нет симптомов, а температура не наблюдается уже на протяжении трех-четырех дней. Он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации, - отметил медик.

По словам Конли, во взятом в понедельник анализе крови американского лидера были обнаружены антитела к коронавирусу.

Напомним, что ранее сам Трамп по возвращении в Белый дом из больницы записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии и призвал жителей Штатов «не бояться коронавируса».

В понедельник американского президента выписали из военно-морского госпиталя, где он в течение трех дней проходил лечение от коронавируса. Курс лечения Трамп продолжит на дому, в своей резиденции.