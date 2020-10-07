СК возбудил дело из-за пожаров и взрывов на складе боеприпасов под Рязанью. Фото: кадр из видео

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара и взрывов на складе боеприпасов под Рязанью. Об этом сообщили представители правоохранительного ведомства на своем официальном сайте.

- Военным следственным отделом по Рязанскому гарнизону возбуждено уголовное дело по факту происшествия на территории одной из войсковых частей в Рязанской области, - говорится в заявлении в среду, 7 октября.

Отмечается, что дело завели по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ). Для расследования дела создали специальную следственную группы, правоохранители военного следственного отдела уже выехали на место происшествия.

Как сообщал сайт Kp.ru, режим чрезвычайной ситуации введен в Рязанской области после взрывов и пожара на складе боеприпасов.