Впервые в истории выставка «Золотая осень -2020» проходит в виртуальном формате

7 октября стартовало знаковое событие для всего агропромышленного комплекса страны – 22-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2020», которая в этом году проходит в новом формате: рассказывать о передовых технологиях, о внедрении современной техники и смелых идеях будут в режиме онлайн.

Управляют выставкой из конгресс-центра ЦМТ Москвы, именно здесь встречали Председателя Правительства Михаила Мишустина, Заместителя Председателя Правительства Викторию Абрамченко и Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Они осмотрели виртуальную экспозицию выставки, ознакомились с результатами работы агропромышленных предприятий ряда регионов страны.

Благодаря новому формату, впервые в истории проекта, к участию удалось привлечь все 85 российских регионов.

Делегация осмотрела виртуальные стенды Ленинградской, Тюменской, Московской, Калининградской областей и Краснодарского края, пообщалась в режиме конференции с крупными аграриями страны и главами субъектов. Особое внимание было уделено павильону Минсельхоза, где собраны лучшие достижения российских аграриев.

Отмечая важный труд сельхозпредприятий, Михаил Мишустин подчеркнул, что благодаря их стараниям в сложное время пандемии удалось избежать дефицита продуктов, полностью перекрыть все потребности россиян.

«Мы продолжаем закладывать фундамент комплексного развития сельских территорий. Будем и дальше развивать социальную инфраструктуру в сельской местности, чтобы люди, которые создают современный агропром, жили в нормальных условиях», - подчеркнул премьер-министр страны.

В свою очередь Дмитрий Патрушев заверил, что активная работа ведется по всем направлениям. Несмотря на внешние условия, погоду, агропромышленный комплекс в этом году демонстрирует уверенный рост.

По прогнозу министра сельского хозяйства, в 2020 году будет собрано не менее 125 млн тонн зерна, что является вторым результатом в истории Российской Федерации.

Кроме того, в рамках выставки, министр сельского хозяйства, объявил старт национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»: "У нас практически в каждом регионе есть свои уникальные бренды продуктов питания, которые в ряде случаев стали гастрономической «визитной карточкой» территории и получили широкое признание у потребителей».

По итогам данного конкурса будет запущена масштабная программа продвижения, которая позволит еще ближе познакомить потребителей с лучшими региональными брендами России.