В России вновь регистрируют случаи завоза коронавируса из-за рубежа Фото: REUTERS

Специалисты снова регистрируют случаи завоза коронавируса в Россию из-за рубежа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» в среду, 7 октября.

- Люди сейчас прилетают с отдыха. К сожалению, уже зафиксированы случаи завоза коронавируса в Россию из других стран. Регистрируют даже семейные случаи заболеваемости, когда вирусом инфицированы и родители, и дети, возвращающиеся с отдыха, - отметила главный санитарный врач страны.

Напомним, что рост случаев заражения коронавирусом у россиян Анна Попова объяснила начала эпидемиологического сезона, увеличением контакта людей в замкнутых помещениях и возвращением жителей страны из отпусков.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Анна Попова также сообщила об осложнении эпидемиологической ситуации в России на фоне пандемии коронавируса: в большинстве регионах страны растет заболеваемость инфекцией. По слова главного санитарного врача, не увеличивается ежедневный прирост зараженных только в тех субъектах, где жители соблюдают все требования безопасности.