Ситуация с Алексеем Навальным: последние новости на 8 октября 2020

Алексей Навальный Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный, недавно выписанный из берлинской клиники "Шарите", быстро восстанавливается: он охотно делится последними новостями о своей реабилитации и оценками произошедшего с ним с блогерами и СМИ.

В частности, в интервью популярному блогеру Юрию Дудю Навальный сравнил себя с подопытной "морской свинкой" - настолько пристальный медицинский надзор ему обеспечили в Германии. Также Навальный отдал должное пилотам и врачам омской "скорой", мол, благодаря четким действиям последних ему оперативно оказали спасительную помощь.

- Все очень четко. Но в России как устроено: если все работают по инструкции четко — это скорее цепь счастливых случайностей, - тут же оговорился Навальный.

Тем временем произошедшее с Навальным продолжают активно использовать западные партнеры по политическому процессу. Власти Франции и ФРГ заявили, что расценивают инцидент как попытку покушения на оппозиционера, которая якобы совсем не расследуется в России. В этой связи Париж и Берлин намерены предложить Евросоюзу ввести очередной пакет санкций против Москвы. Солидарность с ними выразили и в покидающей Евросоюз Великобритании.

В МИД РФ в свою очередь отметили неприемлемый тон данных заявлений, а также напомнили о Берлину и Парижу о пренебрежении своими обязательствами и фактами по делу, которые предоставила российская сторона.

- Вместо сотрудничества с Россией для выяснения причин случившегося с блогером, ФРГ и Франции теперь переключились на угрозы и попытки шантажа. Они призывают Евросоюз одобрить новые санкции против России, отбрасывая собственные обязательства о взаимной правовой помощи по уголовным делам, - подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, российская сторона направила Германии и ОЗХО несколько официальных запросов о правовой помощи в деле Навального. Речь идет о результатах обследований оппозиционера в клинике "Шарите" и анализах, проведенных в рамках дела в военных лабораториях Бундесвера.

Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Первую помощь блогеру оказали в омской Больнице скорой медицинской помощи № 1. Врачи стабилизировали его состояние и, по настоянию родных, 22 августа Навального транспортировали для продолжения лечения в берлинскую клинику «Шарите», откуда 23 сентября Навального выписали: его состояние улучшилось настолько, что необходимость в неотложной медицинской помощи отпала.