Коронавирус в Москве, последние новости на 8 октября 2020 года: штрафы за отсутствие маски

Автомобили "скорой" у больницы №40 в Коммунарке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за сутки госпитализировано 1035 пациентов, всего выявлено 3229 новых случаев коронавируса. Мэр города Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется не в лучшую сторону, также он ответил на самые частые вопросы москвичей. Среди них: зачем носить перчатки, будет ли снижена стоимость масок в метро?

- Стоимость масок в метро была снижена до 5 рублей. Купить их можно на станциях метро и МЦК: в кассах, в вендинговых аппаратах и в торговых павильонах, - написал в личном блоге Сергей Собянин.

Заболевших коронавирусом начали принимать во временный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское». Здесь одновременно смогут разместить 1347 человек, есть 42 койки для интенсивной терапии.

- Всем поступившим в госпиталь заводятся электронные медицинские карты, выдаются браслеты с QR-кодом. Такой подход поможет врачам отслеживать состояние здоровья, быстрее делать назначения и менять тактику лечения, если это надо, - рассказал Андрей Шкода, главный врач больницы №67.

В столице продолжаются рейды Роспотребнадзора – усилился режим по проверкам соблюдения масочно-перчаточного режима. Штрафовать будут не только продавцов товаров, но и покупателей, которые находятся в магазинах и других массовых местах без масок. За один день составлено 53 административных протокола, рейды проводились в трех торговых центрах. За каждое нарушение положен штраф - 4000 рублей.

Пока не штрафовали, но провели разъяснительные беседы с людьми старшего поколения, которые продолжают ходить в театры – нарушать режим самоизоляции.

На борьбу с пандемией правительство Москвы выделило 284 млрд рублей, фактические расходы - свыше 213 млрд рублей. В Департаменте здравоохранения напомнили, что сдать тест ПЦР можно в 207 городских поликлиниках.