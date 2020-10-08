Число заболевших коронавирусом в Москве на 8 октября 2020 года составило 3229 человек

За последние сутки в столице выявили ковид у 3229 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичи перестали соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах и как следствие - ежедневный прирост заболевших коронавирусом. За последние сутки в столице выявили ковид у 3229 человек. Это официальные данные из оперативного штаба по коронавирусу в Москве.

- За последние сутки в Москве выявили 3229 человек, среди них: 40,3% - от 18 до 45 лет. В России выявили 11 115 новых случаев коронавируса, - сообщили в оперштабе.

В московские больницы за сутки госпитализировали 1035 пациентов. За последнюю неделю на 13% больше, чем за предыдущую.

- Под аппаратами ИВЛ в больницах Москвы находятся 264 человека, - сказали в оперативном штабе по коронавирусу.

В столице уже расконсервировали несколько временных госпиталей для приема заболевших коронавирусом. В них палаты оборудованы кнопками вызова медсестры, есть рентгены, УЗИ и палаты интенсивной терапии. Во временном госпитале в ледовом дворце «Крылатское» уже начали принимать первых пациентов. Всего в нем размещено 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии.

- Всем пациентам заводят электронные медицинские карты и выдаются браслеты с QR-кодами, по которым врачи быстро получают доступ к медданным заболевшего, - говорит Андрей Шкода, главврач ГКБ №67 имени Ворохобова.

Если понадобится, то откроют еще два госпиталя – на ВДНХ и в торговом центре «Москва».