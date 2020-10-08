Крендель и минога стали первыми региональными брендами Ленинградской области

Выборгский крендель давно стал популярным у туристов сувениром. Фото:​ Анатолий АГРАФЕНИН.

Крендель из Выборга и минога из Ивангорода официально получили статус региональных брендов Ленинградской области. Роспатент запатентовал «Выборгский крендель» и «Ивангородскую миногу», вписав их в государственный реестр НМПТ (наименование места происхождения товара). В России сейчас насчитывается всего 200 таких уникальных региональных продуктов.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, крендель и минога стали первыми брендами, зарегистрированными регионом. Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти совместно с компанией «Versus.legal» доказали, что выборгский крендель и ивангородская минога — особенные товары, характерные только для мест их производства. Для того, чтобы получить этот статус, нужно подтвердить, что уникальные свойства продукта связаны именно с природными особенностями, традициями и навыками жителей определенной местности. Сейчас Ленинградская область готовится запатентовать еще два региональных бренда - Волховскую и Шугозерскую роспись.

Крендели, выпекаемые в Выборге, давно стали популярным сувениром и «визитной карточкой» города. Каждый год около полумиллиона туристов приезжают сюда, чтобы погулять по его средневековым улицам. Построенный в 1293 году шведами Выборгский замок - единственная в России полностью сохранившаяся средневековая западноевропейская крепость. С кренделем в Выборге связана старинная легенда: она гласит, что в средние века его впервые выпекли из муки, просыпавшейся на город словно дождь. Жители так голодали во время осады крепости, что небеса сжалились и послали им этот подарок. Выборгский крендель традиционно выпекают в форме морского узла из сладкого или соленого теста.

Ивангородская минога тоже производится исключительно по местным рецептам. Этот деликатес можно попробовать только здесь, в старинном городе на границе России и Эстонии. Ивангород, расположившийся на правом берегу реки Нарвы, был основан весной 1492 года в разгар Литовской войны московским князем Иваном III Васильевичем. Поселение назвали в честь князя, и это имя город носит до сих пор. Ивангород — один из самых популярных туристических маршрутов Ленинградской области. Город привлекает гостей прекрасно сохранившимся музейным комплексом, состоящим из средневекового арсенала, порохового склада, батареи и крепостных стен с одиннадцатью башнями.