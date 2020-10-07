МЧС показало видео пожара на складе боеприпасов под Рязанью с борта вертолета. Фото: кадр из видео

Представители министерства по чрезвычайным ситуация России показали видео с борта самолета над Рязанской областью, где продолжаются взрывы боеприпасов на складе. Запись опубликовали вечером в среду, 7 октября.

На кадрах видны ужасающие последствия пожаров: огонь охватил значительную часть территории и уже добрался до населенных пунктов.

Как сообщал сайт kp.ru, группа министерства обороны уже приступила к планированию операции по ликвидации чрезвычайной ситуации. В регионе уже ввели режим ЧС, на борьбу с огнем брошены все необходимые силы и средства: спасатели МЧС и военные, специальная и военная техника, в том числе авиация, пожарные танки и поезда. На месте работает замглавы министерства генерал армии Дмитрий Булгаков.

В последние часы интенсивность взрывов постепенно снижается: сейчас разрывы боеприпасов происходят примерно раз в десять минут. Отмечается, что на военных складах в Рязанской области, где произошли взрывы, находились около 75 тысяч тонн ракетного и артиллерийского вооружения.

Более 2,3 тысячи человек эвакуировали из населенных пунктов, которые располагаются в радиусе пяти километров от места взрывов. По предварительным данным, пострадали уже шесть человек.