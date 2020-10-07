Шойгу провел переговоры с министрами обороны Армении и Азербайджана. Фото: сайт Министерства обороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым, обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили представители российского Минобороны в среду, 7 октября.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Напомним, что ранее во время беседы Владимир Путин и Александр Лукашенко также обсудили армяно-азербайджанский конфликт, выступив за его скорейшее мирное разрешение. Лидеры России и Белоруссии отметили, что в регионе гибнут люди, а это является трагедией.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 октября глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства Армении Зограбом Мнацаканяном.