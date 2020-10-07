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Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников рассказал про две болезни, которые вызывает коронавирус

Врач напомнил, что некоторые «коронавирусы» были знакомы человечеству задолго до этой пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
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Доктор Мясников рассказал про две болезни, которые вызывает коронавирус

Доктор Мясников рассказал про две болезни, которые вызывает коронавирус

Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал про две болезни, которые вызывает коронавирусную инфекция. В своем Telegram-канале медик условно окрестил их «Ковид-1» и «Ковид-2».

- Для понимания сущности проблемы правильно говорить, что мы имеем дело с двумя болезнями. Ковид-1: им переболеют 90 процентов зараженных, у которых есть симптомы. У 40 процентов и более их нет. Это обычное острое респираторное заболевание. Еще до пандемии 30 процентов всех ОРЗ вызывалось коронавирусами. Не новым, а нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем четыре разновидности, - отметил доктор.

Александр Мясников подчеркнул, что вирусологам эти «коронавирусы» известны еще с 60-х годов. По его словам, они также перешли людям от летучих мышей.

Второе заболевание – «Ковид-2» - это уже вирусная пневмония, которая встречается намного реже, чем бессимптомное носительство и острые респираторные заболевания.

- Тут прогноз зависит от степени поражения легких и резервов организма к сопротивлению. При этом вирусная пневмония может быть вызвана и «человеческими» коронавирусами. По первой болезни – только амбулаторное лечение, по второй - в зависимости от клинической картины, - добавил телеведущий.

Ранее доктор Мясников рассказал, когда надо вызывать скорую и думать о госпитализации. Основными тревожными сигналами являются одышка, сонливость, сухость во рту и учащенное сердцебиение. Он также отметил обезвоживание, головокружение, резкое мочеиспускание, постоянную температуру выше 38, заторможенность.

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