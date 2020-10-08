Число заболевших коронавирусом в России на 8 октября 2020 года составило 11115

Число инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 11115 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Число заболевших коронавирусом в России на 8 октября 2020 года за сутки составило 11115 человек.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным оперативного штаба, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 1 248619 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 85 регионах. Полностью выздоровели и выписались из больниц 995275 пациентов.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (3229) и Санкт-Петербург (456), Подмосковье (395), Ростовская (255), Нижегородская (227), Воронежская (191), Архангельская (179) и Свердловская (179) области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (169), Кемеровская область (169), Красноярский край (158), Ставропольский край (153), Ульяновская область (148) и Ямало-Ненецкий автономный округ (148).

Меньше всего новых инфицированных зафиксировано в Чеченской республике – шесть человек. А также в Ненецком и Чукотском автономных округах – по одному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Снижение заболеваемости коронавирусом происходит только в тех регионах, жители которых соблюдают требования профилактики распространения инфекции.

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