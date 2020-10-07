В США выпустили под залог полицейского, душившего Джорджа Флойда

Дерек Шовин - главный обвиняемый по делу о гибели Джорджа Флойда. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уволенный из рядов полиции американского Миннеаполиса Дерек Шовин освобожден под залог в размере 1 млн. долларов.

Он находился под арестом по подозрению в убийстве чернокожего Джорджа Флойда, смерть которого стала катализатором массовых протестов в Соединенных Штатах и многих других странах мира.

Обвинения экс-полицейскому были предъявлены после того, как была опубликована видеозапись задержания Флойда. Шовин применил разрешенный прием, зафиксировав своим коленом шею Флойда на земле.

На записи слышен голос Флойда: он кричал, что задыхается.

На следствии Шовин и три его напарника заявили, что подозреваемый в краже Флойд пытался оказать сопротивление. И именно поэтому к нему была применена сила.

Теперь Шовина и его коллег обвиняют в пособничестве убийству. По этой статье каждый из обвиняемых может получить до 40 лет тюрьмы.

Суд на Шовином назначен на март будущего года.