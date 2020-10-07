Премьер Армении рассказал о «ключевом моменте» операции в Карабахе Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о «ключевом моменте» во время одной из операций в Нагорном Карабахе. По его словам, армянские и карабахские военачальники сымитировали отступление на юге непризнанной республики, заманив военный корпус Азербайджана в коридор.

- Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары, их заманили в ловушку. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции, - отметил Никол Пашинян в интервью РБК в среду, 7 октября.

Накануне лидер НКР заявлял, что карабахская армия обороны смогла разбить подразделение вооружённых сил Азербайджана, загнав противника в «ловушку».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что прекращение огня в Нагорном Карабахе не может быть достигнуто в одностороннем порядке – это обязательно должно быть двустороннее соглашение. Глава государства заявил, что Баку готов прекратить огонь, если Ереван предложит подкрепляемую действиями четкую по времени повестку вывода войск из Нагорного Карабаха.