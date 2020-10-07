Эксперты обнаружили уязвимость медицинских масок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты обнаружили одну уязвимость медицинских масок: оказалось, что данное средство индивидуальной защиты теряют свою эффективность, когда они становятся влажными. Об этом пишет издание Daily Star.

По информации специалистов, частицы воды на ткани ограничивают поток воздуха, что снижает эффективность масок. Особенно актуален такой негативный фактов в осенний период, когда выпадает больше осадков.

Экс- представитель программы Всемирной организации здравоохранения по борьбе с раком Кэрол Сикора отметил, что влажность также делает маски пористыми, поэтому все виды такого средства защиты уязвимы в сырую погоду.

Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор порекомендовал почаще менять маски осенью и следить, чтобы они оставались сухими.

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