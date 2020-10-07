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Тушить пожары на складе боеприпасов под Рязанью отправились 100 спасателей из Подмосковья

Из ближайших населенных пунктов эвакуировали более 1600 человек
Источник:kp.ru
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Интенсивность взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области снижается

Интенсивность взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области снижается

Фото: Кадр видео

На помощь в тушении пожаров на складе боеприпасов в Рязанской области из Подмосковья отправились 100 спасателей и 26 единиц техники, в том числе десять автоцистерн. Об этом вечером в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

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