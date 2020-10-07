Британия и Нидерланды поддержали санкции против России из-за Навального

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб Фото: REUTERS

Великобритания и Нидерланды поддержали инициативу ввести новые санкции против России из-за ситуации с мнимым «отравлением» российского оппозиционного блогера Алексея Навального.

Так, британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что доказательства применения боевого отравляющего вещества против россиянина «бесспорны», а Москва, по его словам, якобы не предпринимала «реальных попыток» расследовать «это покушение». Поэтому Лондон поддерживает идею Парижа с Берлином, дабы привлечь к ответственности «российских должностных лиц», которых Запад считает повинными в «этом преступлении».

Его голландский коллега Стеф Блок тоже заявил, что Нидерланды поддерживают призыв Франции и Германии к евросоюзу ввести санкции против нашей страны, передает ТАСС.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что Париж и Берлин так и не ответили на запросы Генпрокуратуры РФ. Она также отметила, что «вместо сотрудничества с Россией для выяснения причин случившегося с блогером, ФРГ и Франция теперь переключились на угрозы и попытки шантажа».

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