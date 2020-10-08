Эксперт рассказал об изменении лечения коронавируса

Врач рассказал о мерах защиты от COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заведующий кафедры медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев рассказал, что с начала весенней вспышки коронавируса в России значительно изменился подход к лечению больных с COVID-19, и новая тактика «позволяет во много раз эффективней лечить пациента».

Кроме того, выступая на пресс-конференции медиацентра «Патриот» по теме «Осенняя волна коронавируса. Ждем ли мы новый карантин?», эксперт высоко оценил рекомендации Минздрава, «потому что там на современном уровне расписано правильное ведение пациента». А также напомнил о мерах защиты, которые помогают предотвратить заражение.

«Если говорить о том, как защищаться, то человечество не придумало пока что других способов, кроме как соблюдения личной гигиены и закрытия дыхательных путей», - приводит его слова ФАН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Снижение заболеваемости коронавирусом происходит только в тех регионах, жители которых соблюдают требования профилактики распространения инфекции.

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