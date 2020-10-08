Трамп вернулся к работе после лечения от коронавируса

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп, который в понедельник выписался из военного госпиталя, где проходил лечение от коронавируса, «прекрасно» себя чувствует и уже вернулся к работе. Об этом в среду, 7 октября, сообщил помощник пресс-секретаря Белого дома Брайан Моргенстерн. Он отметил, что у президента «нет симптомов» заболевания.

«Знаете, мы надеемся, что он сможет вернуться к личному общению с людьми как можно скорее, как только это станет безопасным», - добавил Моргенстерн.

Он также сообщил, что для Трампа уже провели брифинг по ситуации с ураганом «Дельта» и мерам стимулирования экономики на фоне пандемии, а также что глава государства намерен вскоре выступить с обращением к американцам, передает агентство Reuters.

«Он хочет поговорить с американским народом, он сделает это скоро», - сказал представитель Белого дома, однако на вопрос журналистов, когда это произойдет, ответить не смог.

Тем временем Трамп заявил, что он распорядился предоставить больницам в США все те лекарства от коронавируса, которыми лечили его самого. По его словам, лекарства для больных «ковидом» американцев будут бесплатными, а вот вакцина в стране «из-за политических разногласий» появится только после выборов.