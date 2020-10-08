Захарова представила песню «Лезгинка» на свои стихи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 7 октября, стало известно имя победителя конкурса, который в прошлом году объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова с «Русским радио». Лучшую музыку к ее стихам для песни «Лезгинка» народная артистка Чечни Айна Гетагазова, она же стала и первой исполнительницей новой песни.

«Сегодня в эфире «Русского радио» мы с Айной Гетагазовой представили песню «Лезгинка». Если помните, год назад радиостанция объявила конкурс: надо было написать музыку на мой текст. И Айна сделала это!» - написала Захарова на своей странице в Facebook.

«За это время песня и без презентации стала популярной. Танцуют все», - добавила поэт и дипломат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Мария Захарова – человек творческий. Песню на ее стихи ранее на концерте в честь Дня сотрудников МВД исполнила известная певица Зара. Мы также рассказывали, как спикер МИД России станцевала лезгинку на молодежном форуме.

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