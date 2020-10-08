Трамп: Оставшиеся в Афганистане американские солдаты должны вернуться домой к Рождеству

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о том, что намерен вернуть всех американских солдат из Афганистана домой, в Штаты. Только в этот раз он назвал конкретную дату, когда это должно произойти: до католического Рождества – то есть, до 25 декабря.

«То оставшееся небольшое число наших смелых мужчин и женщин, которые служат в Афганистане, должно вернуться домой к Рождеству», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале сентября представитель президентской администрации сообщил, что совсем скоро Дональд Трамп объявит о выводе части американских войск Ирака и Афганистана. Правда, пока хозяин Овального кабинета такого заявления не сделал.

Стоит отметить, что Трамп еще в феврале этого года говорил, что вывод войск США из Афганистана начнется «немедленно».