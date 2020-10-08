Пожар на складе боеприпасов под Рязанью: Минобороны перебросило дополнительные силы

В результате ЧП восемь человек пострадали, никто не погиб Фото: Кадр видео

Министерство обороны России перебросило в Рязанскую область, где накануне днем вспыхнул крупный пожар на складах с боеприпасами, дополнительные силы.

В пресс-службе оборонного ведомства сообщили, что на месте ЧП работают около 130 военнослужащих, задействовано более 60 единиц военной и специальной техники, в том числе пожарные танки и бронированные пожарные автомобили, авторазливочные станции, бульдозеры, краны, топливозаправщики. Минобороны направило также четыре самолета Ил-76 и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для мониторинга ситуации. Борьбу с огнем осложняют порывистый ветер и продолжающиеся разрывы снарядов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на военных складах под Рязанью, где произошли взрывы, находилось около 75 тысяч тонн ракетного и артиллерийского вооружения. Интенсивность взрывов постепенно снижается. В результате ЧП восемь человек пострадали, никто не погиб.

В связи с произошедшим в Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ).

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Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - о ЧП в Рязанской области, где пожар на бывшем военном складе сопровождается мощными взрывами (подробности).