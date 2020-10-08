Минтранс РФ предложил продолжить поддержку авиакомпаний в период коронавируса

Программа поддержки российских авиакомпаний начала действовать в мае этого года Фото: Иван ВИСЛОВ

В России могут продлить программу поддержки отечественных авиакомпаний на фоне пандемии коронавируса, с такой инициативой выступил Минтранс. В пресс-службе министерства отметили, что ведомство уже подготовило соответствующий проект постановления кабмина.

«Соответствующий проект постановления правительства о продлении программы поддержки авиакомпаний подготовлен. Он направлен на согласование в причастные федеральные органы исполнительной власти», - рассказали агентству ТАСС в пресс-службе Минтранса.

В каком объеме планируется финансовая поддержка российских авиаперевозчиков, а также предполагаемый срок действия программы в ведомстве уточнять не стали.

Напомним, как писал сайт kp.ru, программа помощи авиакомпаниям, которые из-за пандемии COVID-19 и отмены авиарейсов, сокращения количества полетов несли огромные убытки, начала действовать в мае. Правительство выделило на эти цели 23 миллиарда рублей.