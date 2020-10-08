Последние новости на утро 8 октября 2020: Британия и Нидерланды поддержали санкции против России из-за Навального

«КП» – о последних новостях на утро 8 октября 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 8 октября 2020 года. Великобритания и Нидерланды поддержали инициативу Франции и Германии ввести новые санкции против России из-за ситуации с мнимым «отравлением» российского оппозиционного блогера Алексея Навального.

Между тем, ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что Париж и Берлин так и не ответили на запросы Генпрокуратуры РФ. Она также отметила, что «вместо сотрудничества с Россией для выяснения причин случившегося с блогером, ФРГ и Франция теперь переключились на угрозы и попытки шантажа».